Гимнастка Солдатова показала три студийных фото и предложила выбрать лучшее

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала свежие студийные фотографии на своей странице в «Инстаграме». Спортсменка предложила подписчикам определить, какой из этих снимков является лучшим.
«Когда каждый кадр особенный. Но какую выберешь ты, 1, 2 или 3?» — подписала она фотографии.
Посмотреть снимки можно в «инстаграме» Александры Солдатовой.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Однозначно 3! Александра, выложите это фото отдельно в ленту, чтобы его было видно сразу в вашем профиле».
«Ранила взглядом».
«Все три фото — чистая поэзия. Ты выглядишь потрясающе, моя королева. Ты богиня!»
22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).
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