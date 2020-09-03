«И снова 3 сентября...» Юлия Ефимова показала фото с Михаилом Шуфутинским
Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» фото с известным российским певцом Михаилом Шуфутинским. Фотография сделана ровно год назад, 3 сентября 2019 года.
«И снова 3 сентября...» — подписала она фото.
Фото: https://www.instagram.com/pryanya93/?hl=ru
Напомним, «Третье сентября» — известная песня Михаила Шуфутинского.
28-летняя Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Кроме того Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории ЧМ по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).
- 3 сентября 2020
-
12:38
-
12:02
-
11:19
-
10:03
- 2 сентября 2020
-
23:46
-
23:44
-
21:51
-
19:42
-
19:41
-
17:35
-
16:49
-
15:42
-
15:20
-
14:10
-
11:49
-
11:19
-
00:37
- 1 сентября 2020
-
20:20
-
16:40
-
15:40
- 31 августа 2020
-
21:21
-
21:07
-
18:25
-
16:25
-
13:37
-
13:32
-
13:18
-
10:42
-
00:21
- 30 августа 2020
-
22:40
-
21:09
-
20:27
-
20:02
-
19:25
-
19:09
Партнерский контент