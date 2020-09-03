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«И снова 3 сентября...» Юлия Ефимова показала фото с Михаилом Шуфутинским

«И снова 3 сентября...» Юлия Ефимова показала фото с Михаилом Шуфутинским
Другие / Водные виды спорта 0

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» фото с известным российским певцом Михаилом Шуфутинским. Фотография сделана ровно год назад, 3 сентября 2019 года.

«И снова 3 сентября...» — подписала она фото.

Фото: https://www.instagram.com/pryanya93/?hl=ru

Напомним, «Третье сентября» — известная песня Михаила Шуфутинского.

28-летняя Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Кроме того Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории ЧМ по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).

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