«И снова 3 сентября...» Юлия Ефимова показала фото с Михаилом Шуфутинским

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» фото с известным российским певцом Михаилом Шуфутинским. Фотография сделана ровно год назад, 3 сентября 2019 года.

«И снова 3 сентября...» — подписала она фото.

Напомним, «Третье сентября» — известная песня Михаила Шуфутинского.

28-летняя Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Кроме того Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории ЧМ по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).