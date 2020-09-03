Ганус отреагировал на слова Ласицкене о его увольнении из РУСАДА

Бывший генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус отреагировал на слова поддержки от трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене.

Напомним, Ганус уволен в связи с финансовыми нарушениями, выявленными аудиторской проверкой, организованной Олимпийским комитетом России. Ласицкене поблагодарила Гануса и бывшего замгендиректора РУСАДА Маргариту Пахноцкую за то, что они «все эти годы боролись за нас и пытались помочь».

«Маша, искренне благодарю. Извините, не удалось вывести из допингового кризиса нашу лёгкую атлетику. Мы восстановили доверие в WA к РУСАДА, но восстановить нашу лёгкую атлетику не удалось из-за увольнения. Всё равно верю в лучшее», — написал Ганус в своём «твиттере».