Ганус отреагировал на слова Ласицкене о его увольнении из РУСАДА
Бывший генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус отреагировал на слова поддержки от трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене.
Напомним, Ганус уволен в связи с финансовыми нарушениями, выявленными аудиторской проверкой, организованной Олимпийским комитетом России. Ласицкене поблагодарила Гануса и бывшего замгендиректора РУСАДА Маргариту Пахноцкую за то, что они «все эти годы боролись за нас и пытались помочь».
«Маша, искренне благодарю. Извините, не удалось вывести из допингового кризиса нашу лёгкую атлетику. Мы восстановили доверие в WA к РУСАДА, но восстановить нашу лёгкую атлетику не удалось из-за увольнения. Всё равно верю в лучшее», — написал Ганус в своём «твиттере».
Ласицкене — об увольнении Гануса: российскому спорту не нужны профессионалы
- 3 сентября 2020
-
16:11
-
12:38
-
12:02
-
11:19
-
10:03
- 2 сентября 2020
-
23:46
-
23:44
-
21:51
-
19:42
-
19:41
-
17:35
-
16:49
-
15:42
-
15:20
-
14:10
-
11:49
-
11:19
-
00:37
- 1 сентября 2020
-
20:20
-
16:40
-
15:40
- 31 августа 2020
-
21:21
-
21:07
-
18:25
-
16:25
-
13:37
-
13:32
-
13:18
-
10:42
-
00:21
- 30 августа 2020
-
22:40
-
21:09
-
20:27
-
20:02
-
19:25
Партнерский контент