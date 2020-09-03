Казахстанский велогонщик Луценко выиграл шестой этап «Тур де Франс»

Казахстанский велогонщик Алексей Луценко, представляющий команду «Астана», стал победителем шестого этапа престижной веломногодневки «Тур де Франс». Он преодолел дистанцию, составляющую 191 км, за 4 часа 32 минуты 34 секунды.

Второе место занял испанец Хесус Эррада из команды Cofidis. Тройку лучших замкнул бельгиец Грег ван Авермат из команды CCC Team.

Лучшим из россиян стал Ильнур Закарин (CCC Team). Он показал 36-й результат. Павел Сиваков из команды Ineos финишировал 138-м.

В общем зачёте лидерство сохраняет британец Адам Йейтс из команды Mitchelton-Scott. Второе место занимает словенец Примож Роглич (Team Jumbo-Vista). Тройку лучших замыкает ещё один словенец Тадей Почагар (UAE Team Emirates). Закарин занимает 46-е место, а Сиваков — последнее, 172-е.

(+0.07). Закарин идёт 46-м (+12.56), Сиваков располагается на последнем, 172-м месте (+1:40.00).

Седьмой этап протяжённостью 168 км по равнинной местности пройдёт 4 сентября.

Велогонки. Тур де Франс. 6-й этап

1. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») – 4:32.34

2. Хесус Эррада (Испания, Cofidis) – + 0.55.

3. Грег Ван Авермет (Бельгия, ССС) – + 2.15…

36. Ильнур Закарин (Россия, ССС) – + 3.01…

138. Павел Сиваков (Россия, INEOS Grenadiers) – + 31.09.



Общий зачёт после 6-го этапа

1. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 27:03.57

2. Примош Роглич (Словения, Jumbo — Visma) – + 0.03.

3. Тадей Погачар (Словения, Emirates) – + 0.07…

46. Ильнур Закарин (Россия, ССС) – + 12.56…

172. Павел Сиваков (Россия, INEOS Grenadiers) – + 1:40.00.