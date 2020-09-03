В «Кубани» две гандболистки заразились коронавирусом, матчи команды перенесли
Две гандболистки «Кубани» заразились коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба клуба. В результате игроки и тренерский штаб команды были отправлены на двухнедельную самоизоляцию.
Из-за заражения ближайшие домашние матчи клуба были отменены. 5 сентября «Кубань» должна была принимать майкопский «АГУ-Адыиф», а 9 сентября — «Уфу-Алису». Также не состоятся матчи второй и третьей команд «Кубани».
После двух матчей чемпионата России «Кубань» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав два очка.
Минувший розыгрыш чемпионата России был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Чемпионом страны был признан «Ростов-Дон», лидировавший в турнирной таблице на момент остановки. Также был досрочно завершён мужской чемпионат России.
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