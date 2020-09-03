Казахстанский велогонщик — о победе на этапе «Тур де Франс»: мечтал об этом долгое время

Казахстанский велогонщик команды «Астана» Алексей Луценко эмоционально прокомментировал победу на шестом этапе престижной веломногодневки «Тур де Франс».
«Одна из целей, которую я ставил перед собой на «Тур де Франс» была борьба за победу на этапе. Этот «Тур» был одной из самых больших моих целей в этом сезоне. Я мечтал об этом успехе долгое время, и теперь моя мечта осуществилась!
В самом деле, я настраивался на этот этап, и в предыдущие дни после того, как я заканчивал свою часть работы на Мигеля Анхеля, я отставал от группы, специально набирая время в общем зачёте, надеясь, что главные фавориты не будут охотиться за мной в решающий момент. Сегодня перед стартом мы обсудили нашу тактику на этот день, и вместе со спортивными директорами и нашим генеральным менеджером Александром Винокуровым мы решили, что мне нужно постараться уехать в отрыв, так как сегодня есть реальные шансы, что он доедет до финиша. Я неплохо себя чувствовал весь день, и мои ноги отлично работали. Пришлось потратить какое-то время на то, чтобы наша группа всё же уехала, но, в итоге, нам это удалось", — приводит слова Луценко пресс-служба «Астаны».
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