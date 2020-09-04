Каролина Севастьянова показала видео в купальнике. Она выходит из бассейна
Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новое видео. В видео показано, как спортсменка, одетая в купальник, выходит из бассейна.
«Всегда хотела такое видео из бассейна», — подписала она видео.
«Прекрасный выход, завораживает», — написал в комментариях один из подписчиков.
«А ещё медленнее можно?» — добавил другой подписчик.
25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.
- 4 сентября 2020
-
11:19
-
10:01
-
09:17
-
00:10
- 3 сентября 2020
-
23:26
-
22:46
-
21:34
-
18:48
-
16:11
-
12:38
-
12:02
-
11:19
-
10:03
- 2 сентября 2020
-
23:46
-
23:44
-
21:51
-
19:42
-
19:41
-
17:35
-
16:49
-
15:42
-
15:20
-
14:10
-
11:49
-
11:19
-
00:37
- 1 сентября 2020
-
20:20
-
16:40
-
15:40
- 31 августа 2020
-
21:21
-
21:07
-
18:25
-
16:25
-
13:37
-
13:32
Партнерский контент