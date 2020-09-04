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Каролина Севастьянова показала видео в купальнике. Она выходит из бассейна

Каролина Севастьянова показала видео в купальнике. Она выходит из бассейна
Другие / Прочие виды спорта 0

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новое видео. В видео показано, как спортсменка, одетая в купальник, выходит из бассейна.

«Всегда хотела такое видео из бассейна», — подписала она видео.

«Прекрасный выход, завораживает», — написал в комментариях один из подписчиков.

«А ещё медленнее можно?» — добавил другой подписчик.

25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.

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