В Великом Новгороде нашли мячи XII века. Древние славяне играли ими по правилам бейсбола

Археологи нашли мячи XII века на раскопках в историческом центре Великого Новгорода. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Новгородский государственный музей-заповедник (ГМЗ).

«Несколько небольших кожаных мячей и их фрагментов учёные обнаружили на XV Троицком раскопе неподалёку от Кремля», — сообщили археологи.

По мнению старшего научного сотрудника Центра по организации и обеспечению археологических исследований ГМЗ Андрея Степанова, руководящего исследованиями, этими мячами древние славяне играли в игру, подобную русской лапте, но по правилам, схожим с правилами современного бейсбола.

«Мячи изготавливались из двух круглых заготовок. Они сшивались кожаной лентой и набивались конским волосом, мхом и другими материалами, которые придавали им упругость», — добавил он.