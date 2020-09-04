В Великом Новгороде нашли мячи XII века. Древние славяне играли ими по правилам бейсбола

Археологи нашли мячи XII века на раскопках в историческом центре Великого Новгорода. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Новгородский государственный музей-заповедник (ГМЗ).
«Несколько небольших кожаных мячей и их фрагментов учёные обнаружили на XV Троицком раскопе неподалёку от Кремля», — сообщили археологи.
По мнению старшего научного сотрудника Центра по организации и обеспечению археологических исследований ГМЗ Андрея Степанова, руководящего исследованиями, этими мячами древние славяне играли в игру, подобную русской лапте, но по правилам, схожим с правилами современного бейсбола.
«Мячи изготавливались из двух круглых заготовок. Они сшивались кожаной лентой и набивались конским волосом, мхом и другими материалами, которые придавали им упругость», — добавил он.
- 4 сентября 2020
-
13:30
-
12:37
-
11:19
-
10:01
-
09:17
-
00:10
- 3 сентября 2020
-
23:26
-
22:46
-
21:34
-
18:48
-
16:11
-
12:38
-
12:02
-
11:19
-
10:03
- 2 сентября 2020
-
23:46
-
23:44
-
21:51
-
19:42
-
19:41
-
17:35
-
16:49
-
15:42
-
15:20
-
14:10
-
11:49
-
11:19
-
00:37
- 1 сентября 2020
-
20:20
-
16:40
-
15:40
- 31 августа 2020
-
21:21
-
21:07
-
18:25
-
16:25