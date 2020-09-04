Маргарита Мамун показала два фото в эффектном платье и попросила выбрать лучшее

Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике Маргарита Мамун опубликовала на своей странице в «Инстаграме» две фотографии, сделанные в ходе мероприятия Glamour Influencers 2020. На снимках спортсменка, одетая в эффектное жёлтое платье, позирует перед камерой.

«1 или 2? 2 или 1? Вчера на Glamour Influencers 2020», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Маргариты Мамун.

Подписчики так и не пришли к единому мнению: одним больше понравилось первое фото, другим — второе.

Мамун — золотой призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике (2013, 2014, 2015), четырёхкратная чемпионка Европы (2013, 2015), четырёхкратная победительница Универсиады в Казани (2013), чемпионка I Европейских игр 2015 года в Баку, многократная победительница Гран-при и этапов Кубка мира.