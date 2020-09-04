Федерация регби РФ призывает к публичной дискуссии при разработке стратегии до 2031 года

24 и 31 августа 2020 года состоялись заседания рабочей группы по разработке Стратегии Федерации регби России до 2031 года. В ходе совещаний члены рабочей группы сформулировали ключевые блоки и направления стратегии и разработали график проведения публичных обсуждений с экспертным сообществом.

По мнению членов рабочей группы, детальное обсуждение каждой цели и показателей с экспертным сообществом позволит сформулировать наиболее верные цели и объективные показатели для деятельности федерации на ближайшие 10 лет. После завершения этапа общественного обсуждения проект стратегии будет направлен в региональные организации – члены Федерации регби России — для сбора замечаний и предложений. Итоговый документ будет представлен на Международном форуме «Неделя регби в России», а затем вынесен на голосование делегатов Внеочередной отчётно-выборной конференции ФРР, которая запланирована на 20 ноября 2020 года.

«Принятые на Высшем Совете решения по разработке основных целей 10-летия развития ФРР начинает реализовываться. Собрана рабочая группа, определены модераторы по каждому из важнейших блоков развития вида спорта регби. Мы приглашаем экспертов в эти дискуссии, с удовольствием учтём ваше мнение и обсудим острые вопросы», — заявил ответственный секретарь Алексей Митрюшин.

Фото: Федерация регби России

Предложить свою кандидатуру в качестве эксперта может любой желающий – для этого необходимо написать на адрес strategy@rugby.ru информацию о сессии, в которой желает принять участие эксперт и кратко описать свой опыт и ключевые компетенции.