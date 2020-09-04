Бельгиец Вут ван Арт выиграл седьмой этап «Тур де Франс»

Бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma Вут ван Арт стал победителем седьмого этапа веломногодневки Гранд-тура «Тур де Франс». Вторым на этапе из Мийо в Лавор протяжённостью 168 км финишировал норвежец Эдвальд Боассон Хаген из команды NTT Pro Cycling. Замкнул тройку француз Бриан Кокар (B&B Hotels — Vital Concept). Все призёры завершили этап со временем победителя.

Россиянин Ильнур Закарин (ССС) занял 89-е место на этапе, его соотечественник Павел Сиваков (Ineos Grenadiers) — 141-е.

Лидером общего зачёта остаётся британский велогонщик команды Mitchelton-Scott Адам Йейтс (30 часов 36 минут).

Велошоссе. Гонка Гранд-тура «Тур де Франс»

Седьмой этап. Мийо – Лавор. 168 км

1. Вут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma) – 3:32.03.

2. Эдвальд Боассон Хаген (Норвегия, NTT Pro Cycling) – то же время.

3. Бриан Кjкар (Франция, B&B Hotels — Vital Concept) – то же время…

89. Ильнур Закарин (Россия, ССС) – отставание 3.43…

141. Павел Сиваков (Россия, INEOS Grenadiers) – + 15.54.



Общий зачёт после семи этапов

1. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 30:36.00.

2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – + 0.03.

3. Гийом Мартен (Франция, Cofidis, Solutions Crédits) – + 0.09…

44. Ильнур Закарин (Россия, ССС) – + 16.39…

172. Павел Сиваков (Россия, INEOS Grenadiers) – + 1:55.54.