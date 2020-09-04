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Бельгиец Вут ван Арт выиграл седьмой этап «Тур де Франс»

Бельгиец Вут ван Арт выиграл седьмой этап «Тур де Франс»
Другие / Велоспорт 0

Бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma Вут ван Арт стал победителем седьмого этапа веломногодневки Гранд-тура «Тур де Франс». Вторым на этапе из Мийо в Лавор протяжённостью 168 км финишировал норвежец Эдвальд Боассон Хаген из команды NTT Pro Cycling. Замкнул тройку француз Бриан Кокар (B&B Hotels — Vital Concept). Все призёры завершили этап со временем победителя.

Россиянин Ильнур Закарин (ССС) занял 89-е место на этапе, его соотечественник Павел Сиваков (Ineos Grenadiers) — 141-е.

Лидером общего зачёта остаётся британский велогонщик команды Mitchelton-Scott Адам Йейтс (30 часов 36 минут).

Велошоссе. Гонка Гранд-тура «Тур де Франс»
Седьмой этап. Мийо – Лавор. 168 км

1. Вут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma) – 3:32.03.
2. Эдвальд Боассон Хаген (Норвегия, NTT Pro Cycling) – то же время.
3. Бриан Кjкар (Франция, B&B Hotels — Vital Concept) – то же время…
89. Ильнур Закарин (Россия, ССС) – отставание 3.43…
141. Павел Сиваков (Россия, INEOS Grenadiers) – + 15.54.

Общий зачёт после семи этапов

1. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 30:36.00.
2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – + 0.03.
3. Гийом Мартен (Франция, Cofidis, Solutions Crédits) – + 0.09…
44. Ильнур Закарин (Россия, ССС) – + 16.39…
172. Павел Сиваков (Россия, INEOS Grenadiers) – + 1:55.54.

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