Ходок Иванов, дисквалифицированный РУСАДА, завершил карьеру

Российский легкоатлет Александр Иванов, на три года дисквалифицированный Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) за нарушение антидопинговых правил, принял решение о завершении карьеры, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего тренера сборной России в группе выносливости Дмитрия Зорина.
Иванов, специализировавшийся на спортивной ходьбе, был отстранён РУСАДА на три года начиная с 2 мая 2017 года на основании отклонений в паспорте крови. Его спортивные результаты в период с 9 июля 2012 по 17 августа 2014 года аннулированы. За это время Иванов выиграл чемпионат мира 2013 года на дистанции 20 км и завоевал серебро чемпионата Европы (2014).
Иванов подал апелляцию в CAS, который решил, что предоставленных РУСАДА доказательств, подтверждающих отягчающие обстоятельства нарушения, недостаточно. Апелляция спортсмена была принята — в феврале 2020 года стало известно о сокращении его дисквалификации до двух лет.
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