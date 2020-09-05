Ходок Иванов, дисквалифицированный РУСАДА, завершил карьеру

Российский легкоатлет Александр Иванов, на три года дисквалифицированный Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) за нарушение антидопинговых правил, принял решение о завершении карьеры, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего тренера сборной России в группе выносливости Дмитрия Зорина.



Иванов, специализировавшийся на спортивной ходьбе, был отстранён РУСАДА на три года начиная с 2 мая 2017 года на основании отклонений в паспорте крови. Его спортивные результаты в период с 9 июля 2012 по 17 августа 2014 года аннулированы. За это время Иванов выиграл чемпионат мира 2013 года на дистанции 20 км и завоевал серебро чемпионата Европы (2014).



Иванов подал апелляцию в CAS, который решил, что предоставленных РУСАДА доказательств, подтверждающих отягчающие обстоятельства нарушения, недостаточно. Апелляция спортсмена была принята — в феврале 2020 года стало известно о сокращении его дисквалификации до двух лет.