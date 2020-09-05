Лашманова победила на чемпионате России с мировым рекордом, который не будет ратифицирован

Легкоатлетка Елена Лашманова, специализирующаяся на спортивной ходьбе, стала победительницей чемпионата России по лёгкой атлетике. Преодолев дистанцию 50 км за 3 часа 50 минут и 42 секунды, она установила лучший результат сезона в мире.
Второй финишировала Маргарита Никифорова (3:59.56), третьей — Анастасия Калашникова (4:18.25).
Результат Лашмановой превзошёл мировой рекорд, который принадлежит китаянке Лю Хун (3:59.15). Тем не менее результат не может быть ратифицирован Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics), поскольку чемпионат России не обслуживали международные судьи.
Чемпионат России. Спортивная ходьба. 50 км.
1. Елена Лашманова — 3:50.42.
2. Маргарита Никифорова — 3:59.56.
3. Анастасия Калашникова — 4:18.25.
28-летняя Елена Лашманова — чемпионка мира, золотая медалистка Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.
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