Лашманова победила на чемпионате России с мировым рекордом, который не будет ратифицирован

Легкоатлетка Елена Лашманова, специализирующаяся на спортивной ходьбе, стала победительницей чемпионата России по лёгкой атлетике. Преодолев дистанцию 50 км за 3 часа 50 минут и 42 секунды, она установила лучший результат сезона в мире.



Второй финишировала Маргарита Никифорова (3:59.56), третьей — Анастасия Калашникова (4:18.25).



Результат Лашмановой превзошёл мировой рекорд, который принадлежит китаянке Лю Хун (3:59.15). Тем не менее результат не может быть ратифицирован Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics), поскольку чемпионат России не обслуживали международные судьи.



Чемпионат России. Спортивная ходьба. 50 км.



1. Елена Лашманова — 3:50.42.

2. Маргарита Никифорова — 3:59.56.

3. Анастасия Калашникова — 4:18.25.

28-летняя Елена Лашманова — чемпионка мира, золотая медалистка Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.