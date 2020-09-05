Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Александра Солдатова показала фото в коротком облегающем платье

Александра Солдатова показала фото в коротком облегающем платье
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новые фотографии на своей странице в «Инстаграме». 22-летняя россиянка позирует в облегающем серо-бежевом трикотажном платье с короткой юбкой. Волосы у спортсменки распущены.

«Когда идёшь гулять с подругой, а она по совместительству фотограф», — написала Солдатова на своей странице в «Инстаграме».

Фотографии можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».

Александра Солдатова — трёхкратная чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), на первенстве планеты 2018 года завоевала личное золото в упражнении с лентой. Трёхкратная чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019).

Александра Солдатова — о последствиях болезни: мне снятся кошмары — срывы, весы
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020