Александра Солдатова показала фото в коротком облегающем платье
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новые фотографии на своей странице в «Инстаграме». 22-летняя россиянка позирует в облегающем серо-бежевом трикотажном платье с короткой юбкой. Волосы у спортсменки распущены.
«Когда идёшь гулять с подругой, а она по совместительству фотограф», — написала Солдатова на своей странице в «Инстаграме».
Фотографии можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».
Александра Солдатова — трёхкратная чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), на первенстве планеты 2018 года завоевала личное золото в упражнении с лентой. Трёхкратная чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019).
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