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Алла Шишкина сделала подборку мотивирующих фильмов для желающих похудеть

Алла Шишкина сделала подборку мотивирующих фильмов для желающих похудеть
Другие / Водные виды спорта 0

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира Алла Шишкина сделала для подписчиков своей страницы в «Инстаграме» подборку фильмов о спорте и здоровом питании.

«Спорт лёжа на диване стал реальностью. Если смотреть на человека, который занимается спортом, то через довольно непродолжительное время возникает желание заняться и своим телом.

Сделала для вас подборку нескучных фильмов о спорте, здоровом питании и внутренних трансформациях

«Я худею», 2018
Аня, главная героиня, решает похудеть, в процессе полностью меняет отношение к себе и к жизни.

«Беги, толстяк, беги», 2007
Деннис собирается вернуть свою любимую Либби незаурядным способом, пробежав лондонский марафон. Что из этого выйдет, смотрите сами.

«Не худо бы похудеть», 2012
Молодая француженка отправляется в альпийский курорт худеть по специальной программе, иначе её муж грозиться уйти к другой. Получится ли у неё скинуть лишние килограммы и сохранить брак?

«У зеркала два лица», 1996
История преображения во имя любви. В главной роли Барбара Стрейзанд.

«Дорога на Вэлвилл», 1994
Главные герои, муж и жена, попадают в санаторий строгого режима. На их мучения без слез не взглянешь. Это комедия, не пугайтесь», — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Аллы Шишкиной в «Инстаграме».

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