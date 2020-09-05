«На туфли не обращайте внимания». Елена Исинбаева опубликовала видео из примерочной

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева на своей странице в «Инстаграме» опубликовала видео из примерочной и попросила оценить, идёт ли ей короткая чёрная юбка с двумя рядами пуговиц спереди. Несложно заметить, что все остальные вещи, которые собирается примерить спортсменка, – брюки.
«На туфли не обращайте внимания, они 40-ого размера. Как вам юбка? Мне идёт? Да/Нет?» — написала Исинбаева.
Видео можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».
15 лет назад на соревнованиях в Лондоне Исинбаева впервые в истории женских прыжков с шестом взяла высоту пять метров. 18 августа 2008 года на пекинской Олимпиаде Елена установила мировой рекорд — 5,05 м. С 2016 года Исинбаева является членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).
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