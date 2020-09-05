Ильнур Закарин стал четвёртым на 8-м этапе «Тур де Франс»

Российский велогонщик Ильнур Закарин стал четвёртым на 8-м этапе «Тур де Франс» с финишем в Луданвьеле.

Победу одержал француз Нанс Петерс из команды AG2R La Mondiale. Спустя 47 секунд завершили гонку латвиец Томс Скуйиньш из Trek-Segafredo и испанец Карлос Верона из Movistar. Закарин, который уехал в отрыв дня и боролся за победу на этапе, в итоге не попал на подиум.

Лидерство в общем зачёте сохранил британец Адам Йейтс из Mitchelton-Scott, Закарин поднялся на 25-е место.



Велошоссе. «Тур де Франс». 8-й этап. Казер-сюр-Гарон – Луданвьель, 141 км

1. Нанс Петерс (Франция, AG2R La Mondiale) – 04:02.12.

2. Томс Скуйиньш (Латвия, Trek-Segafredo) – отставание 0.47.

3. Карлос Верона (Испания, Movistar) – то же время.

4. Ильнур Закарин (Россия, ССС) — +1.09…

70. Павел Сиваков (Россия, Ineos Grenadiers) — +25.23.

Общий зачёт после 8-го этапа

1. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 34:44.52

2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – +0.03

3. Гийом Мартен (Франция, Cofidis, Solutions Crédits) – +0,09…

25. Ильнур Закарин (Россия, ССС) — +11.03…

168. Павел Сиваков (Россия, Ineos Grenadiers) — +02:14.37.