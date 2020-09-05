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«Рита затмит любые гладиолусы». Подписчики оценили фото гимнастки Мамун с цветами

«Рита затмит любые гладиолусы». Подписчики оценили фото гимнастки Мамун с цветами
Другие / Прочие виды спорта 0

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новые фотографии. Спортсменка, одетая в белое платье, подчёркивающее её фигуру, позирует на фоне скульптур, в её руках букет красных гладиолусов, которые Маргарита держит на уровне лица.

«Цветочная душа!» — подписала фотографию Мамун.

Фото можно посмотреть на странице Маргариты «Мамун в «Инстаграме».

Подписчики высоко оценили фотографии гимнастки, назвав их необычайно эстетичными.

iammarrymari: Маргарита, эстетика — ваше второе имя. Вы удивительной душевной красоты девушка.

maymascha: Так красиво!

hungry_monkey95: Эстетично и просто красиво .

_st_ara_: Шикарная.

tanya.ulrich: Рита затмит любые гладиолусы.

Маргарита Мамун показала два фото в эффектном платье и попросила выбрать лучшее
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