Российские гандболисты узнали соперников на чемпионате мира — 2021

Состоялась жеребьёвка мужского чемпионата мира 2021 года, в ходе которой команды-участницы были разделены на восемь групп по четыре в каждой.
Сборная России, которая получила уайлд-кард для участия в турнире от Международной федерации гандбола и была посеяна в четвёртую корзину, узнала соперников по предварительному раунду соревнований. Российские гандболисты попала в группу H вместе с командами Словении, Беларуси и Южной Кореи.
По три лучшие команды из каждой группы квалифицируются в основной раунд, где будут разбиты на четыре шестёрки. Сборные, занявшие последние места в своих группах предварительного раунда, сыграют в Кубке президента. По две сильнейшие команды из четырёх групп основного раунда выйдут в четвертьфинал турнира.
Чемпионат мира пройдёт с 13 по 31 января в Египте. На турнире выступят 32 сборные вместо 24, как было ранее.
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