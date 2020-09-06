Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Звёздный английский регбист Фаррелл жестоко ударил 18-летнего соперника в голову. Видео

Звёздный английский регбист Фаррелл жестоко ударил 18-летнего соперника в голову. Видео
Другие / Регби 0

Известный флай-хав «Сарацинс» и сборной Англии Оуэн Фаррелл был удалён в матче 18-го тура Премьершипа с «Уопс».

При счёте 15:15 Фаррелл не сумел совершить захват и ударил 18-летнего Чарли Аткинсона в голову. «Сарацинс» остались в меньшинстве и в оставшееся время проиграли матч со счётом 18:28.

Из-за дисквалификации Фаррелл, скорее всего, пропустит матч 1/4 финала Кубка европейских чемпионов с «Ленстером». Встреча состоится 19 сентября.

28-летний Фаррелл защищает цвета «Сарацинс» с 2008 года. За это время англичанин провёл 197 матчей, в которых принёс команде 2167 очков.

Следующий сезон «Сарацинс» начнут в Чемпионшипе. Регбийный союз наказал английский клуб вылетом во второй дивизион за финансовые махинации.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020