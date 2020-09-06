Звёздный английский регбист Фаррелл жестоко ударил 18-летнего соперника в голову. Видео
Известный флай-хав «Сарацинс» и сборной Англии Оуэн Фаррелл был удалён в матче 18-го тура Премьершипа с «Уопс».
При счёте 15:15 Фаррелл не сумел совершить захват и ударил 18-летнего Чарли Аткинсона в голову. «Сарацинс» остались в меньшинстве и в оставшееся время проиграли матч со счётом 18:28.
Из-за дисквалификации Фаррелл, скорее всего, пропустит матч 1/4 финала Кубка европейских чемпионов с «Ленстером». Встреча состоится 19 сентября.
28-летний Фаррелл защищает цвета «Сарацинс» с 2008 года. За это время англичанин провёл 197 матчей, в которых принёс команде 2167 очков.
Следующий сезон «Сарацинс» начнут в Чемпионшипе. Регбийный союз наказал английский клуб вылетом во второй дивизион за финансовые махинации.
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