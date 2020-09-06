Тренер российских гандболистов — о жеребьёвке ЧМ: группа ровная по составу, без фаворитов

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Велимир Петкович прокомментировал результаты жеребьёвки чемпионата мира — 2021. На первом групповом этапе его подопечным предстоит встретиться с командами Словении, Беларуси и Южной Кореи.
«По первым впечатлениям, наша группа ровная по составу участников, без фаворитов, со всеми можно играть.
К сожалению, мы не можем быть стопроцентно уверены, что чемпионат мира состоится в полном объёме. Коронавирус продолжает угрожать организации турнира. В Германии, к примеру, ведущие клубы Бундеслиги «Киль», «Фленсбург» и «Рейнские львы» в принципе выступают против проведения ЧМ-2021. В то же время национальная федерация желает, чтобы турнир прошёл, потому что от этого зависят соглашения со спонсорами, да и вообще весь маркетинг. Дополнительные сложности возникнут, если клубы откажутся отпускать игроков бесплатно или если отдельные страны выступят против поездок своих граждан в Египет. Что останется от чемпионата мира, если на нём не будет, например, французов, датчан или немцев? Но будем надеяться на лучшее», — приводит слова Петковича пресс-служба ФГР.
Чемпионат мира пройдёт с 13 по 31 января в Египте.
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