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Россиянки завоевали две бронзы на ЧЕ U23 по академической гребле

Россиянки завоевали две бронзы на ЧЕ U23 по академической гребле
Другие / Прочие виды спорта 0

Российские спортсмены завоевали две бронзовые медали на молодёжном чемпионате Европы U23 по академической гребле. В классе одиночек W1X бронзовым призёром стала Анастасия Любич. Победу в заезде одержала Аннета Киридо из Греции, второй стала немка Александра Фестер.

Ещё одну бронзовую медаль принесла сборной России женская восьмёрка (класс W8+). Призёрами молодёжного континентального первенства стали Алла Неустроева, Елена Шапурова, Елена Данилюк, Дарья Кукушкина, Мария Рубцова, Елена Захватова, Анна Ковтун, Анастасия Баженова и Софья Буданова. Победу одержали немки, вторыми стали румынки.

Молодёжный чемпионат Европы U23 по академической гребле проходил с 5 по 6 сентября в Дуйсбурге (Германия).

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