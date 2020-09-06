Южноафриканский регбист попытался обжаловать дисквалификацию христианскими принципами

Бывший игрок сборной ЮАР по регби Чилибой Ралепелле, выступавший за команды «Тулуза» и «Шаркс», назвал свои религиозные убеждения, которые не позволяют ему мошенничать, одним из аргументов в свою защиту во время обжалования восьмилетней дисквалификации за допинг, сообщает Rugbymag.
В пробе регбиста был найден зеранол, за что на 33-летнего спортсмена была наложена восьмилетняя дисквалификация, так как это не первый случай в его карьере. В 2010 году в его пробе был обнаружен метилгексанамин, но тогда Ралепелле было вынесено только предупреждение. В 2015 году Ралепелле был дисквалифицирован на два года за использование дростанолона.
Среди других аргументов защиты Ралепелле в ходе обжалования восьмилетней дисквалификации были такие: невозможность поставить под угрозу карьеру, осознанная опасность применения допинга, ускорение восстановления после травмы. Но все они, как и христианские принципы, были отвергнуты дисциплинарной комиссией.
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