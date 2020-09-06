Белорусские спортсмены приняли участие в акции протеста у Дворца независимости в Минске

6 сентября участники Свободного объединения спортсменов Беларуси, как и неделей ранее, приняли участие в протестной акции в Минске. Группа атлетов с растяжкой «Спортсмены с народом» пришла к оцеплению силовиков у Дворца независимости.



«Сегодня всё больше и больше мужественных спортсменов становятся плечом к плечу со всем белорусским народом в борьбе за мир и справедливость! Требования спортсменов просты: проведение честных выборов, освобождение всех политических заключённых, наказание всех виновных в насилии над мирными гражданами Беларуси.

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Сплочённость и солидарность белорусских спортсменов в эти дни должна стать историческим примером для всех последующих поколений белорусов!» — написано на странице Свободного объединения спортсменов Беларуси в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Свободного объединения спортсменов Беларуси в «Инстаграме».

В числе присоединившихся к акции спортсменов директор минского гандбольного клуба «Витязь» Александр Опейкин и главный тренер команды Константин Яковлев, чемпион мира и Европы по самбо Степан Попов, игрок сборной Беларуси по баскетболу 3х3 Никита Мещеряков, призёр клубного чемпионата мира по волейболу Артур Удрис, капитан сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снытина, баскетболисты Елена Левченко и Егор Мещеряков, призёр Олимпийских игр в толкании ядра Надежда Остапчук, трёхкратный призёр Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя.