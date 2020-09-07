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Гимнастка Спиридонова показала нежное фото в топе и джинсах

Гимнастка Спиридонова показала нежное фото в топе и джинсах
Другие / Прочие виды спорта 0

Чемпионка мира по спортивной гимнастике в упражнении на брусьях Дарья Спиридонова опубликовала новую запись в своём «инстаграме». На фотографии спортсменка, одетая в топ и джинсы, лежит с закрытыми глазами, её освещает солнце.

«Настроение — валяться в кровати. А какое у тебя настроение на сегодня? Опиши его смайлом», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Дарьи Спиридоновой.

22-летняя Спиридонова — серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в командном многоборье, чемпионка мира 2015 года, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2014 года, двукратная чемпионка Европы 2015 и 2016 годов, серебряный призёр чемпионата Европы 2016 года, двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы 2014 года.

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