Юлия Ефимова в ярком купальнике сфотографировалась на фоне заката на пляже в Калифорнии

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала снимок, сделанный на фоне заката на пляже Лагуна-Бич в Калифорнии. Спортсменка позирует на берегу океана в жёлтом купальнике и прозрачном кардигане малиново-жёлтого цвета.

«Закат. Люблю навсегда», — подписала фото Ефимова.

Фото можно посмотреть на странице Юлии Ефимовой в «Инстаграме».

28-летняя Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Кроме того, Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории ЧМ по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).