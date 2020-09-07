Чемпионат Европы по онлайн-шахматам среди корпоративных команд пройдёт с 3 по 4 октября

Европейский шахматный союз продолжает регистрацию на чемпионат Европы по онлайн-шахматам среди корпоративных команд, которая продлится до 25 сентября. Турнир проводится только для представителей компаний, которые не специализируются на профессиональных занятиях шахматами.
Вступительный взнос составляет 300 евро для команды с 3-6 игроками и 500 евро для более чем 6 игроков. Стартовый взнос для игроков, соревнующихся только индивидуально, составляет 50 евро.
Каждая команда, состоящая не менее чем из 3 игроков, соревнуется индивидуально, лучшие 3 индивидуальных результата членов команды идут в командный зачёт.
Тайминг турнира и формат:
1-й день (суббота, 3 октября): швейцарская система 7 раундов, 10мин + 2 сек на игрока.
2-й день (воскресенье, 4 октября): швейцарская система 9 раундов, 5мин + 2 сек на игрока.
Первые 8 компаний в финальном рейтинге также претендуют на участие в онлайн-турнире Invitational Grand Team, который будет организован ECU в ноябре 2020 года. Первые 20 компаний в турнирной таблице могут выбрать одного игрока с рейтингом ФИДЕ менее 1500 или без рейтинга для онлайн-одновременной выставочной игры с лучшим гроссмейстером.
Индивидуальные медали получат занявшие первые три места в трёх секциях: более 2000 очков рейтинга Эло, менее 2000 очков рейтинга и без рейтинга/без идентификатора ФИДЕ. Первые три победителя индивидуального зачета также получат денежные призы: 1-й — 700 евро, 2-й — 500 евро и 3-й — 300 евро.
Сертификаты ECU будут доступны для всех компаний и участников.
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