«Когда кайфуешь от тренировок». Александра Солдатова сделала растяжку на улице

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новые фотографии на своей странице в «Инстаграме». 22-летняя россиянка провела тренировку на уличной спортплощадке. В ходе занятия спортсменка прогнулась, закинув правую ногу на турник, а левой опершись о покрытие.

«Состояние, когда ты кайфуешь и получаешь удовольствие от тренировок — бесценно», — написала Солдатова.

Фотографии можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».

Александра Солдатова — трёхкратная чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), на первенстве планеты 2018 года завоевала личное золото в упражнении с лентой. Трёхкратная чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019).