Терезе Йохауг возобновила подготовку к сезону после паузы из-за перетренированности

Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, 10-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг возобновила подготовку к сезону-2020/2021. Ранее сообщалось, что спортсменка перетренировалась и прервала подготовку.

В настоящее время Йохауг готовится к сезону на снегу в Согнефьёллете (Норвегия).

«Условия потрясающие, почти пять километров подготовленной трассы. Это великолепно. Сейчас самочувствие намного лучше, мне помогло то, что я расслабилась, и курс массажа», — приводит её слова NRK.

«Очень приятно получить несколько лыжных тренировок после долгого периода простоя. У Терезе сейчас всё в порядке после довольно сложного периода, когда ноги не включались как следует», — добавил тренер сборной Норвегии Пол-Гуннар Миккельспласс.