Чемпионка мира Анжелика Сидорова победила в прыжках с шестом на чемпионате России

Чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова одержала победу на чемпионате России по лёгкой атлетике. Результат спортсменки — 4,70 метра.

Это уже четвёртая золотая медаль Сидоровой на чемпионатах России по лёгкой атлетике. По этому показателю она обошла двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву, в активе которой три золота.

29-летняя Сидорова — чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2014 года, чемпионка Европы 2015 года в помещении.

Чемпионат России по лёгкой атлетике. Прыжки с шестом. Женщины

1. Анжелика Сидорова — 4,70 м

2. Ирина Иванова — 4,50 м

3. Аксана Гатауллина — 4,50 м

4. Ольга Муллина — 4,40 м

5. Алёна Лутковская — 4,40 м

6. Мария Подгорбунских — 3,80 м

7. Ксения Саврасова — 3,65 м

8. Людмила Петрова — без результата

9. Рената Тимофеева — без результата.