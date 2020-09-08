Чемпионка мира Анжелика Сидорова победила в прыжках с шестом на чемпионате России

Чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова одержала победу на чемпионате России по лёгкой атлетике. Результат спортсменки — 4,70 метра.
Это уже четвёртая золотая медаль Сидоровой на чемпионатах России по лёгкой атлетике. По этому показателю она обошла двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву, в активе которой три золота.
29-летняя Сидорова — чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2014 года, чемпионка Европы 2015 года в помещении.
Чемпионат России по лёгкой атлетике. Прыжки с шестом. Женщины
1. Анжелика Сидорова — 4,70 м
2. Ирина Иванова — 4,50 м
3. Аксана Гатауллина — 4,50 м
4. Ольга Муллина — 4,40 м
5. Алёна Лутковская — 4,40 м
6. Мария Подгорбунских — 3,80 м
7. Ксения Саврасова — 3,65 м
8. Людмила Петрова — без результата
9. Рената Тимофеева — без результата.
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