Сергей Шубенков стал трёхкратным чемпионом России по лёгкой атлетике

Победитель и неоднократный призёр чемпионатов мира Сергей Шубенков одержал победу на чемпионате России по лёгкой атлетике в забеге на 110 м с барьерами. Национальный титул стал для Шубенкова третьим в карьере.
Спортсмен из Барнаула преодолел дистанцию за 13,31 секунды. Второе место на соревнованиях в Челябинске занял Константин Шабанов, третье время показал его брат Филипп.
Соревнования состояли из трёх забегов: двух предварительных и финального.
Ранее Шубенков побеждал на чемпионате России в 2013 и 2016 годах.
Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Челябинск
Мужчины. 110 м с/б
1. Сергей Шубенков (Краснодарский край – Алтайский край) – 13,31.
2. Константин Шабанов (Москва – Псковская область) – 13,69.
3. Филипп Шабанов (Москва – Псковская область) – 13,91.
- 8 сентября 2020
-
19:30
-
19:16
-
18:26
-
16:21
-
11:31
-
00:47
- 7 сентября 2020
-
22:01
-
21:40
-
21:13
-
20:20
-
18:09
-
17:37
-
15:32
-
15:25
-
14:19
-
12:04
-
11:18
- 6 сентября 2020
-
21:38
-
20:45
-
20:13
-
18:33
-
18:23
-
13:28
-
00:16
- 5 сентября 2020
-
23:38
-
22:16
-
21:47
-
19:40
-
19:01
-
18:13
-
18:01
-
17:55
-
17:45
-
17:35
-
17:01