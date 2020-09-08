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Сергей Шубенков стал трёхкратным чемпионом России по лёгкой атлетике

Сергей Шубенков стал трёхкратным чемпионом России по лёгкой атлетике
Другие / Лёгкая атлетика 0

Победитель и неоднократный призёр чемпионатов мира Сергей Шубенков одержал победу на чемпионате России по лёгкой атлетике в забеге на 110 м с барьерами. Национальный титул стал для Шубенкова третьим в карьере.

Спортсмен из Барнаула преодолел дистанцию за 13,31 секунды. Второе место на соревнованиях в Челябинске занял Константин Шабанов, третье время показал его брат Филипп.

Соревнования состояли из трёх забегов: двух предварительных и финального.

Ранее Шубенков побеждал на чемпионате России в 2013 и 2016 годах.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Челябинск
Мужчины. 110 м с/б

1. Сергей Шубенков (Краснодарский край – Алтайский край) – 13,31.
2. Константин Шабанов (Москва – Псковская область) – 13,69.
3. Филипп Шабанов (Москва – Псковская область) – 13,91.

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