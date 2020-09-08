Сергей Шубенков — о поддержке на ЧР: круто, народ ради меня пришёл, это очень приятно

Сергей Шубенков, выигравший чемпионат России в Челябинске в беге на 110 м с барьерами, прокомментировал своё выступление. Шубенков преодолел дистанцию за 13,31 секунды. Личный рекорд Сергея, он же рекорд России, равен 12,92.

«Давно не соревновался и, приехав сюда, почувствовал себя новичком. То ли переволновался, то ли что-то ещё, но в итоге сделал то, чего не нужно было делать, и поэтому первые три барьера были не те, сделал всё не так. Результат должен был быть другой. Не сильно другой, не из 13 секунд, как народ тут желал, но быстрее, чем получилось в итоге. Нужно ещё тренера послушать, что он скажет.

Сейчас у меня есть проблема с началом дистанции, не получается разогнаться быстро, фокус был на этом. Не получилось. Но здесь, на ЧР хорошо, классно, домашняя атмосфера. Очень уютный стадион.

После моего финала 70% болельщиков ушли с трибун? Круто, народ ради меня пришёл, это очень приятно. Я, как только это увидел, сразу взялся за микрофон и поблагодарил всех, что пришли», — приводит слова Шубенкова сайт «Матч ТВ».