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Паралимпиец завоевал бронзу чемпионата России в Челябинске в беге на 5000 м

Паралимпиец завоевал бронзу чемпионата России в Челябинске в беге на 5000 м
Другие / Лёгкая атлетика 0

Рекордсмен России на дистанциях 3000 и 5000 м в помещении Владимир Никитин стал чемпионом страны в беге на 5000 м, одержав победу на национальном первенстве в Челябинске. Второй результат показал Анатолий Рыбаков, бронзовым призёром стал паралимпиец Александр Яремчук.

У спортсмена из Архангельской области отсутствует часть левой руки, поэтому обычно он выступает на соревнованиях для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Теперь в активе Яремчука медаль чемпионата России среди здоровых спортсменов.

Александр специализируется в беге на 1500 м. Именно в этой дисциплине он завоевал лицензию на участие в Паралимпиаде, перенесённой на 2021 год, став бронзовым призёром чемпионата мира в классе Т46.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Челябинск
Мужчины. 5000 метров

1. Владимир Никитин (Москва — Пермский край) — 13.33,67
2. Анатолий Рыбаков (Кемеровская область) — 13.40,25
3. Александр Яремчук (Архангельская область) — 13.59,18.

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