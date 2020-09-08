«Чтобы всегда ты так мной любовался». Маргарита Мамун опубликовала нежное фото со свадьбы

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию со свадьбы с пловцом Александром Сухоруковым. На фото жених пристально смотрит на красавицу-невесту.
«Чтобы всегда ты так мной любовался», — подписала снимок Мамун.
Фото можно посмотреть на странице Маргариты Мамун в «Инстаграме».
Отношения между спортсменами начались в 2013 году. 8 декабря 2016 года на Олимпийском балу в присутствии собравшихся Александр сделал Маргарите предложение. 8 сентября 2017 года влюблённые официально стали мужем и женой. 3 октября 2019 года Маргарита родила сына, которого пара назвала Львом.
Кроме олимпийского золота, в активе Мамун 7 золотых медалей чемпионатов мира и 4 победы на первенстве континента.
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