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Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Кастер Семени к World Athletics

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Кастер Семени к World Athletics
Другие / Лёгкая атлетика 0

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию двукратной олимпийской чемпионки в беге на 800 м Кастер Семени из ЮАР к Международной федерации лёгкой атлетики (World Athletics) по допуску к соревнованиям спортсменок с повышенным уровнем тестостерона.

Согласно правилам, принятым весной 2018 года, для участия в соревнованиях уровень тестостерона легкоатлеток не должен превышать пяти наномоль на литр. В качестве решения спортсменкам с повышенным уровнем тестостерона предлагалось его снизить до требуемого. Семеня требовала признать правила незаконными, так как они носят дискриминационный характер. Однако апелляцию отклонил сначала Спортивный арбитражный суд (CAS), а теперь и Федеральный суд Швейцарии.

«Тестостерон — основной фактор, который определяет уровни спортивных достижений в легкой атлетике у разных полов. Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), женщины с вариантом гена „46 XY DSD“ обладают сопоставимым с мужчинами уровнем тестостерона, что дает им конкурентное преимущество при соревновании. Основываясь на этих выводах, решение CAS не может быть оспорено», — говорится в сообщении суда.

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