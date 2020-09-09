Владимир Потанин предложил России заплатить взнос США в ВАДА

Президент компании «Норильский никель» Владимир Потанин высказался на тему конфликта США и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Напомним, ранее глава ВАДА Витольд Банька пригрозил США отстранением от Олимпийских игр в случае отказа финансировать организацию, после того как Управление по борьбе с наркотиками призвало конгресс США рассмотреть отказ от финансирования ВАДА, если организация не проведёт реформ.

По мнению Потанина, Россия сделает сильный ход, если согласится взять на себя финансовые обязательства США перед ВАДА.

«Вот это будет очень сильный ход. Любой отказ от международного сотрудничества ослабляет того, кто на это идёт. Америка – сильная страна, они могут себе позволить такие тактические игры. Но в стратегическом плане это проигрышная позиция. А свято место пусто не бывает.

Если США отказываются вносить деньги в бюджет ВАДА, то это должны сделать мы. Тут не нужно жалеть ни средств, ни человеческого ресурса. И надо идти туда с союзниками, кто готов с нами заполнить это пространство, которое освобождают американцы. Зачем же упускать такой шанс?» — цитирует Потанина «Советский спорт».