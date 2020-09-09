Белорусская гимнастка: мы увидели, что происходит в тюрьмах. Эти пытки невозможно забыть

Серебряный призёр Олимпиады 2012 года по художественной гимнастике белоруска Наталия Лещик прокомментировала ситуацию в стране, где некоторые спортсмены поддержали протестующих, не согласившихся с официальными результатами президентских выборов, в соответствии с которыми победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

«Невозможно молчать. Я буду говорить, даже если потеряю многое. Увиденное в августе… В спорте тоже есть насилие, и физическое, и психологическое, в гимнастике уж точно. Бывает, лупят детей и так далее.

Мы увидели сейчас, что происходит на улицах, в тюрьмах. Эти пытки невозможно забыть. Не представляю, каково людям, которые стали жертвами. У меня есть знакомые, которые столкнулись с этим. Всё это не сказки и не фейки», — цитирует Лещик Sport24.