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Чемпион мира Александр Меньков победил в прыжках в длину на чемпионате России

Чемпион мира Александр Меньков победил в прыжках в длину на чемпионате России
Другие / Лёгкая атлетика 0

Чемпион мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков одержал победу на чемпионате России по лёгкой атлетике. Результат спортсмена — 8,06 метра.

29-летний Меньков — чемпион мира 2013 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2012 года в помещении, чемпион Европы 2013 года в помещении, чемпион Европы среди юниоров (2009), чемпион Европы среди молодёжи (2011).

Чемпионат России по лёгкой атлетике. Прыжки в длину. Мужчины

1. Александр Меньков — 8,06 м
2. Артём Примак — 7,99 м
3. Илья Шкуренев — 7,81 м
4. Сергей Полянский — 7,76 м
5. Анатолий Ряполов — 7,71 м
6. Иван Татаринов — 7,71 м
7. Фёдор Кисельков — 7,65 м
8. Павел Шалин — 7,50 м
9. Александр Носкевич — 7,50 м
10. Евгений Караваев — 7,36 м
11. Александр Сехин — 7,32 м
12. Сергей Михайловский — 6,89 м.

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