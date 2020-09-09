Большунов и Непряева пропустят летний чемпионат России

Ведущие российские лыжники Александр Большунов и Наталья Непряева не выступят на неофициальном летнем чемпионате России по лыжероллерам и кроссу, который пройдёт в Тюмени с 11 по 13 сентября. Об этом сообщает «Тюменская арена».

Коллектив тренера Юрия Бородавко, под руководством которого занимаются Большунов и Непряева, сентябрь проводит в Архангельской области. Это означает, что помимо Александра и Натальи летний чемпионат России пропустят Денис Спицов и Наталья Мекрюкова.

Ожидается, что в состязаниях примут участие Сергей Устюгов, Евгений Белов, Глеб Ретивых, Иван Якимушкин, Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Юлия Белорукова. В настоящее время в Тюмени сейчас находятся три из четырёх групп сборной России. Это команды Маркуса Крамера, Олега Перевозчикова и Егора Сорина.