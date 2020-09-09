Образцов: после дисквалификации со мной даже боялись здороваться. Разговаривал сам с собой

Победитель чемпионата России по лёгкой атлетике в беге на 100 метров Игорь Образцов, который в 2019 году был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, рассказал, как прошёл год отстранения.

«Когда я узнал, что получил год, то сломался психологически. Две недели ничего не делал, лежал дома. Семья, глядя на меня, тоже очень сильно расстроилась, не могли поверить в то, что дали год, потому что все понимали: это случайность, не моя вина. Но затем мы немного успокоились, я начал тренироваться один. Приходил в манеж, покупал абонемент, работал один, ни с кем не общался, было нельзя. Люди даже боялись здороваться. Доходило до того, что сам смеялся над своими же шутками, прокручивая их в голове. Разговаривал сам с собой», — приводит слова Образцова «Матч ТВ».