Елена Соколова стала второй в прыжках в длину на чемпионате России

Серебряная медалистка Олимпийских игр—2012, победительница Европейских игр 2019 года, многократная чемпионка России Елена Соколова заняла второе место в прыжках в длину на чемпионате России по лёгкой атлетике. Лучший результат легкоатлетки — 6,51 м.
Первой стала Полина Лукьяненкова (6,57 м), третье место заняла Юлия Пидлужная (6,47 м).
Чемпионат России по лёгкой атлетике. Прыжки в длину. Женщины
1. Полина Лукьяненкова — 6,57 м.
2. Елена Соколова — 6,51 м.
3. Юлия Пидлужная — 6,47 м.
4. Евстюнина Александра — 6,24 м.
5. Кукушкина Анна — 6,03 м.
6. Корецкая Снежана — 5,95 м.
7. Кавешникова Елeна — 5,79 м.
8. Казанцева Екатерина — 5,74 м.
9. Горлова Виктория — 5,73 м.
10. Баркова Виктория — 5,68 м.
11. Спиридонова Наталья — 5,66 м.
12. Потехина Анна — 5,57 м.
13. Горюнова Алёна — 5,47 м.
14. Лаптева Яна — 5,33 м.
15. Грошева Александра — 5,31 м.
16. Кочеткова Вероника — 4,84 м.
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