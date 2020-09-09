Елена Соколова стала второй в прыжках в длину на чемпионате России

Серебряная медалистка Олимпийских игр—2012, победительница Европейских игр 2019 года, многократная чемпионка России Елена Соколова заняла второе место в прыжках в длину на чемпионате России по лёгкой атлетике. Лучший результат легкоатлетки — 6,51 м.

Первой стала Полина Лукьяненкова (6,57 м), третье место заняла Юлия Пидлужная (6,47 м).

Чемпионат России по лёгкой атлетике. Прыжки в длину. Женщины

1. Полина Лукьяненкова — 6,57 м.

2. Елена Соколова — 6,51 м.

3. Юлия Пидлужная — 6,47 м.

4. Евстюнина Александра — 6,24 м.

5. Кукушкина Анна — 6,03 м.

6. Корецкая Снежана — 5,95 м.

7. Кавешникова Елeна — 5,79 м.

8. Казанцева Екатерина — 5,74 м.

9. Горлова Виктория — 5,73 м.

10. Баркова Виктория — 5,68 м.

11. Спиридонова Наталья — 5,66 м.

12. Потехина Анна — 5,57 м.

13. Горюнова Алёна — 5,47 м.

14. Лаптева Яна — 5,33 м.

15. Грошева Александра — 5,31 м.

16. Кочеткова Вероника — 4,84 м.