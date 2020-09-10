Клебо сообщил, что Большунов женился

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Хёсфлот Клебо сообщил, что один из лидеров мужской российской сборной Александр Большунов женился. Официально о женитьбе Большунова на лыжнице Анне Жеребятьевой не сообщалось, известно лишь, что они помолвлены.

«Единственное, что я знаю про Большунова в это межсезонье, это то, что он женился. Если бы меня пригласили, я бы подумал, но, наверное, я был бы официантом и подавал еду», — приводит слова Клебо VG.

Клебо — трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года (в личном и командном спринтах, а также в эстафете), обладатель Кубка мира сезонов 2017/2018 и 2018/2019, победитель многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2018/2019.