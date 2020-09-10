«Красный — любовь». Гимнастка Солдатова показала два фото в эффектном платье
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова опубликовала две новые фотографии на своей странице в «Инстаграме». На снимках спортсменка одета в эффектное красное платье.
«Красный — любовь», — подписала она фотографии.
Посмотреть снимки можно в «инстаграме» Александры Солдатовой.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Невероятно красивая».
«Ты красивая! Обожаю обложку моей страны».
«Сашуля! Красное — это твоё! Любовь типа...»
22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).
«Как похудела Саша!» Пользователи оценили новые фото гимнастки Солдатовой
- 10 сентября 2020
-
11:16
-
10:34
-
10:14
-
10:02
- 9 сентября 2020
-
22:13
-
20:44
-
19:34
-
18:58
-
17:28
-
16:45
-
15:37
-
14:15
-
13:58
-
12:19
-
10:00
-
09:19
- 8 сентября 2020
-
23:30
-
22:50
-
22:20
-
21:01
-
20:19
-
19:30
-
19:16
-
18:26
-
16:21
-
11:31
-
00:47
- 7 сентября 2020
-
22:01
-
21:40
-
21:13
-
20:20
-
18:09
-
17:37
-
15:32
-
15:25
Партнерский контент