«Красный — любовь». Гимнастка Солдатова показала два фото в эффектном платье

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова опубликовала две новые фотографии на своей странице в «Инстаграме». На снимках спортсменка одета в эффектное красное платье.

«Красный — любовь», — подписала она фотографии.

Посмотреть снимки можно в «инстаграме» Александры Солдатовой.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Невероятно красивая».

«Ты красивая! Обожаю обложку моей страны».

«Сашуля! Красное — это твоё! Любовь типа...»

22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).