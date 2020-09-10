Женская сборная России по гандболу объявила состав на первый сбор

Тренерский штаб женской сборной России по гандболу во главе с Амбросом Мартином определился с составом команды, который будет работать в подмосковном Новогорске.
Первый сбор сезона-2020/2021 пройдёт с 27 сентября по 8 октября. На него вызваны 22 гандболистки. После большого перерыва, связанного с травмами, в национальную команду вернулись Дарья Дмитриева и Полина Ведёхина. Также в составе Дарья Самохина, пропустившая прошлый сезон из-за рождения ребенка.
Женская сборная России по гандболу
Вратари: Виктория Калинина («Ростов-Дон»), Полина Каплина («Звезда»), Анастасия Лагина («Лада»).
Левые крайние: Дарья Самохина («Астраханочка»), Кристина Кожокарь («Ростов-Дон»), Полина Горшкова (ЦСКА).
Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Марина Судакова (ЦСКА), Ольга Фомина («Лада»).
Линейные: Анастасия Илларионова (ЦСКА), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Екатерина Матлашова («Крайова», Румыния).
Правые полусредние: Анна Вяхирева («Ростов-Дон»), Валерия Маслова («Будучность», Черногория), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА).
Левые полусредние: Владлена Бобровникова («Ростов-Дон»), Полина Ведёхина, Елена Михайличенко (обе – ЦСКА).
Разыгрывающие: Дарья Дмитриева (ЦСКА), Елизавета Малашенко, Карина Сабирова (обе – «Астраханочка»), Ярослава Фролова («Ростов-Дон»).
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