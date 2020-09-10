Белорусский легкоатлет Набоков отстранён на 2 года за нарушение антидопинговых правил

Участник Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия), белорусский прыгун в высоту Дмитрий Набоков дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU).
В начале ноября 2019 года спортсмен был временно отстранён после того, как в его допинг-пробе был найден фуросемид. Два года будут отсчитаны с 28 октября 2019 года — в этот день Набоков дал согласие на временное отстранение. Все результаты спортсмена, показанные с 9 сентября 2019 года, были аннулированы. Набоков сможет обжаловать дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS).
24-летний Набоков — чемпион Европы 2017 года среди спортсменов до 23 лет. На Играх в Бразилии он не смог пройти отбор.
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