Сошедший с «Тур де Франс» Закарин: расстроен, очень ждал несколько горных этапов

Российский велогонщик Ильнур Закарин из команды ССС прокомментировал вынужденный сход с велогонки «Тур де Франс».

«Вчера сломал ребро во время падения. Расстроен, так как очень ждал несколько горных этапов и хотел пробовать. Но продолжать гонку нет возможности. Будем пересматривать календарь с командой. Надеюсь, восстановление пройдёт быстро. Спасибо вам большое за поддержку!» — написал Закарин на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть фотографию можно на странице Ильнура Закарина в "Инстаграме".

Закарин сломал ребро при падении на 11-м этапе вчера, 9 сентября. Как сообщила пресс-служба «Тур де Франс», велогонщик решил выйти на старт 12-го этапа сегодня, 10 сентября, однако вынужден был сойти с гонки.

На 11-м этапе Закарин финишировал 136-м, уступив победителю 4 минуты 25 секунд.