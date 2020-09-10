FINA разрешила пловчихе Белоногофф выступать за сборную России
Международная федерация плавания (FINA) утвердила смену спортивного гражданства Татьяны Белоногофф с британского на российское, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации плавания (ВФП). Представлять Россию на международных соревнованиях спортсменка может начиная с сегодняшнего дня, 10 сентября.
19-летняя спортсменка родилась в Великобритании, но её мать — россиянка. В 2019 году Белоногофф переехала в Санкт-Петербург, где и проводит тренировки.
Белоногофф победила на дистанции 50 метров брассом на юниорском чемпионате Европы 2018 года, который проходил в Хельсинки (Финляндия). На чемпионате Великобритании 2019 года заняла третье место на той же дистанции и была второй на стометровке брассом.
Британская пловчиха Белоногофф рассказала, почему решила выступать за Россию
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