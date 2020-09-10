«Можно уже Новый год, пожалуйста?» Гимнастка Селезнёва показала фото в купальнике
Российская гимнастка Екатерина Селезнёва на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографию на фоне моря.
«Лето закончилось, можно уже Новый год, пожалуйста?» — написала Селезнёва.
Посмотреть фотографии можно на странице Екатерины Селезнёвой в "Инстаграме".
25-летняя Селезнёва завоевала на прошлогоднем чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку (Азербайджан) две золотые (в упражнениях с обручем и в командных упражнениях) и одну бронзовую (в упражнениях с лентой) медали. Помимо этого в прошлом году спортсменка завоевала четыре золотые медали на летней Универсиаде в Неаполе (Италия).
Екатерина Селезнёва — заслуженный мастер спорта, многократная чемпионка России, двукратная обладательница Кубка мира.
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