«Можно уже Новый год, пожалуйста?» Гимнастка Селезнёва показала фото в купальнике

Российская гимнастка Екатерина Селезнёва на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографию на фоне моря.

«Лето закончилось, можно уже Новый год, пожалуйста?» — написала Селезнёва.

Посмотреть фотографии можно на странице Екатерины Селезнёвой в "Инстаграме".

25-летняя Селезнёва завоевала на прошлогоднем чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку (Азербайджан) две золотые (в упражнениях с обручем и в командных упражнениях) и одну бронзовую (в упражнениях с лентой) медали. Помимо этого в прошлом году спортсменка завоевала четыре золотые медали на летней Универсиаде в Неаполе (Италия).

Екатерина Селезнёва — заслуженный мастер спорта, многократная чемпионка России, двукратная обладательница Кубка мира.