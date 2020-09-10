Вице-чемпион мира в прыжках в высоту Акименко снялся с чемпионата России из-за травмы

Вице-чемпион мира 2019 года в прыжках в высоту Михаил Акименко из-за травмы снялся с чемпионата России по лёгкой атлетике.

«На разминке споткнулся и дёрнул переднюю поверхность правой ноги. Попробовал прыгать с короткого разбега, но не получилось, так что ни одной попытки на этом ЧР не сделал. Готовность пока сложно оценивать, хотел как раз здесь это выяснить, но не получилось. Думаю, еще пару дней поболит, затем пройдёт. Планирую выступить на командном ЧР в Сочи, хочется все-таки выступить нормально», — приводит слова Акименко «Матч ТВ».

Акименко — вице-чемпион мира (2019), чемпион мира среди юниоров (2014), бронзовый призёр чемпионата Европы среди юниоров (2013). В прошлом году Акименко выиграл чемпионат России с результатом 2,33 м.