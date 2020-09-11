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Терезе Йохауг: я близка к концу карьеры

Терезе Йохауг: я близка к концу карьеры
Другие / Лыжный спорт 0

Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, 10-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг призналась, что уже раздумывает о завершении карьеры. 32-летняя спортсменка не уточнила, когда именно она уйдёт из лыжных гонок.

«После гонок буду просто наслаждаться жизнью. Я близка к концу карьеры. Но в долгосрочной перспективе», — приводит слова Йохауг издание Expressen.

Она не исключила, что последует примеру знаменитой Марит Бьорген, которая выступала в гонках Кубка мира после рождения ребёнка.

«Это не является невозможным. Всё зависит от ситуации. Приму это как должное. Самое главное то, что у меня должна быть мотивация», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Йохауг возобновила подготовку к сезону после паузы из-за перетренированности.

Терезе Йохауг возобновила подготовку к сезону после паузы из-за перетренированности
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